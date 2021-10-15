«Люди в погонах разберутся». Национальный лифтовой союз обратился к ТСЖ
Вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров призвал председателей ТСЖ не нарушать нормы обслуживания лифтов в погоне за экономией.
Нельзя гнаться за дешевизной, необходимо четко соблюдать нормы обслуживания лифтов, заявил вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров в пресс-центре НСН.
«Как индивидуальный предприниматель может обслуживать лифт? На бумаге это выглядит красиво, это очень привлекательная цена для ТСЖ. С этого года требования о проведении обязательного электронного аукциона на обслуживание лифтов отменено. Поэтому, уважаемые председатели ТСЖ, уважаемые управляющие компании, подумайте о людях, подумайте о собственной безопасности. Не дай бог что-то случится, первыми придут к вам, а люди в погонах разбираться начинают с самого начала. Нельзя гнаться за дешевизной, существуют нормы обслуживания, ниже ставки опускаться нельзя», - заявил Захаров.
В большинстве случаев документы при проверке жилых домов фальсифицируются, о безопасности людей никто не думает, заявил председатель Жилищного Союза, член Комитета ТПП РФ по ЖКХ, юрист Константин Крохин в пресс-центре НСН ранее.
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