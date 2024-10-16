18.10.2024 в 12:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Опасный потолок. Почему участились обрушения в школах»

В 2024 году участились разрушения в школах. Недавно Следственный комитет организовал проверку в сельской школе в Северной Осетии после обрушения потолка, в результате которого пострадали двое учеников. Фрагмент подвесного потолка обрушился на днях в одном из кабинетов школы в подмосковном Королеве. Накануне ЕГЭ в московских школах тоже происходили обрушения потолка, тогда пострадали четыре подростка.

По данным, собранным в период с июля 2023 по июль 2024 гг., в результате обрушений зданий и сооружений в России погиб 21 человек, еще 56 пострадали. По статистике, чаще всего обрушения происходят в г. Москва и Московской области (15.1%), на втором месте по частоте обрушений стоит г. Санкт-Петербург (11.3%), часто обрушения происходят и в г. Челябинск (5,7%).

15 октября 2024 года глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в России все школы в регионах приведут в нормативное состояние до 2030 года, на их капитальный ремонт дополнительно предусмотрено 317 млн рублей.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Как начался этот учебный год?

С какими проблемами сегодня сталкиваются школы и ученики?

В каком состоянии сегодня находятся здания российских школ?

Какие профилактические работы ведутся в отношении обрушений зданий?

Какие вопросы волнуют родителей учеников?

Какие изменения в учебном процессе в этом году?

Что будет с ЕГЭ?

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, член комиссии по депутатской этике Олег Смолин;

Зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;

Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский;

Приглашены к участию:

Руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8











