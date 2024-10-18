«Разруха в головах»: В обветшании зданий школ обвинили управленцев на местах

Иногда управленцы, которые отвечают за капремонт школ, не являются ворами и преступниками, они просто некомпетентны, сказал в пресс-центре НСН Юрий Оболонский.

Многие школы в России разрушаются из-за того, что вопросами капремонта занимаются некомпетентные люди, сказал в пресс-центре НСН исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.

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«Говоря о том, почему рушатся школы, можно ответить метафорой: разруха формируется в головах. Я всегда говорю, что у нас разруха от того, что у нас, к сожалению, многие управленцы совершенно некомпетентны. Это не всегда из-за того, что они все воры и их надо посадить. Они иногда просто не понимают проблемы и не знают, как её решить. Быть управленцем и быть директором школы - разные вещи. Нужно быть компетентным человеком, который прошел все стадии, чтобы понимать, как работает школа, что для нее нужно, что нужно отремонтировать в первую очередь, а что во вторую», - сказал собеседник НСН.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН заявил, что на сегодняшний день в России ремонтируется больше школ, чем строится, однако все равно каждая четвертая школа нуждается в капитальном ремонте.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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