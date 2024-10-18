Депутат Смолин предложил приостановить обновление «Сапсанов» на время СВО

На время проведения спецоперации на Украине можно было бы приостановить такие мегапроекты, как скоростная магистраль по Санкт-Петербурга, однако обеспечить безопасность детей в школах необходимо, заявил в пресс-центре НСН первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.