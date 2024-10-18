Депутат Смолин предложил приостановить обновление «Сапсанов» на время СВО

На время проведения СВО можно приостановить масштабные проекты, однако нельзя откладывать обеспечение безопасности детей в школах, сказал НСН Олег Смолин.

На время проведения спецоперации на Украине можно было бы приостановить такие мегапроекты, как скоростная магистраль по Санкт-Петербурга, однако обеспечить безопасность детей в школах необходимо, заявил в пресс-центре НСН первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

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«Я думаю, что некоторые мегапроекты можно было бы отложить по срокам до тех пор, пока не прекратятся боевые действия. Покатаются еще три года москвичи и петербуржцы на «Сапсанах». Можно обойтись без суперскоростной магистрали. Поедут четыре часа, а не два. Однако обеспечить безопасность детей в школах и нормальную заработную плату педагогов - необходимо», - сказал собеседник НСН.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с НСН заявил, что штрафы не смогут системно решить проблему с публичным оскорблением и унижением учителей.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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