Депутат Смолин: Каждая четвертая школа в России нуждается в капремонте

Сегодня каждая четвертая российская школа нуждается в капитальном ремонте, сказал НСН Олег Смолин.

На сегодняшний день в России ремонтируется больше школ, чем строится, однако все равно каждая четвертая школа нуждается в капитальном ремонте, заявил в пресс-центре НСН первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

«Пересажать чиновников»: В Госдуме назвали способ обновления зданий школ
«В 1990 году в России было 69700 школ. По последним данным, 39440 школ. В последние годы, несмотря на то, что была объявлена программа строительства новых школ, количество новых школ продолжало сокращаться. В последние годы была объявлена программа капремонта школ. Сейчас школ ремонтируется больше, чем строится, что вполне естественно, поскольку ремонтировать школы дешевле. Обострение проблемы капремонтов школ намного опережает попытки её решений. В 2017 году 11,5% школ нуждались в капремонте, в 2022 году их число выросло до 26,5%. Каждая четвертая школа нуждается в капитальном ремонте», - сказал собеседник НСН.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в эфире НСН призвал создать федеральную программу по реновации зданий школ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:РоссияРемонтКапремонтШколыГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры