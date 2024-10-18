Депутат Смолин: Каждая четвертая школа в России нуждается в капремонте
18 октября 202413:32
Александра Веснина
Сегодня каждая четвертая российская школа нуждается в капитальном ремонте, сказал НСН Олег Смолин.
На сегодняшний день в России ремонтируется больше школ, чем строится, однако все равно каждая четвертая школа нуждается в капитальном ремонте, заявил в пресс-центре НСН первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
«В 1990 году в России было 69700 школ. По последним данным, 39440 школ. В последние годы, несмотря на то, что была объявлена программа строительства новых школ, количество новых школ продолжало сокращаться. В последние годы была объявлена программа капремонта школ. Сейчас школ ремонтируется больше, чем строится, что вполне естественно, поскольку ремонтировать школы дешевле. Обострение проблемы капремонтов школ намного опережает попытки её решений. В 2017 году 11,5% школ нуждались в капремонте, в 2022 году их число выросло до 26,5%. Каждая четвертая школа нуждается в капитальном ремонте», - сказал собеседник НСН.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в эфире НСН призвал создать федеральную программу по реновации зданий школ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru