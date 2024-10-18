Депутат Свинцов призвал создать федеральную программу по реновации зданий школ
18 октября 202413:13
Александра Веснина
Правительству стоит разработать отдельную программу реновации всех учебных заведений, сказал в пресс-центре НСН Андрей Свинцов.
По всей России ведется процесс реновации высших учебных заведений, однако ремонт школ и колледжей проводится редко, сказал в пресс-центре НСН зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
«Инфраструктура школ лучше не будет. Здесь, наверное, нужно давать поручение правительству разработать отдельную программу реновации учебных заведений - от детских садов до вузов. Сейчас мы летаем по городам и видим, что огромное количество вузов объединили, где-то построили новый корпус, где-то построили новое общежитие. Процесс реновации высших учебных заведений идет. Однако я не вижу массовой реновации средних специальных учебных заведений. Много новых школ строится по всей стране, но, подчеркну, они строятся в новых районах. А вот со старыми школами ничего не происходит. Я за последние два-три года проехал регионов 40. Я не видел ни одной отреставрированной старой школы», - сказал собеседник НСН.
Ранее Свинцов заявил НСН, что комплексное развитие территорий успешно реализуется только в Москве, в остальных регионах России ничего не меняется.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru