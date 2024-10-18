«Ведет Россию к тупику»: ЕГЭ назвали неприемлемой формой экзамена
Система сдачи ЕГЭ ведет к тупику, дети просто натренировываются на этот экзамен, не получая настоящих знаний, сказал НСН Юрий Оболонский.
Система ЕГЭ привела к тому, что дети просто натренировываются на сдачу экзамена, а в итоге оказываются неконкурентоспособными, сказал в пресс-центре НСН исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.
«Надо менять систему образования в России. ЕГЭ - абсолютно неприемлемая система образования, которая приведет нас всех к тупику. Так и произошло. За эти годы формализованная система сдачи под флагом того, что любой ученик из самого далекого уголка может поступить в московской вуз, привела к тому, что детям стало гораздо удобнее натренироваться на ЕГЭ, но при этом знаний они не получают и становятся абсолютно неконкурентоспособными», - сказал собеседник НСН.
Ранее в Генпрокуратуре России сообщили, что по итогу проведения ЕГЭ 2024 года в ряде регионов России выявили заметные нарушение процедуры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru