«Ведет Россию к тупику»: ЕГЭ назвали неприемлемой формой экзамена

Президент России назвал Москву одним из самых прекрасных городов мира До 2027 года в столице построят 200 зданий школ и детсадов Дополнительное образование Москвы пополнилось тридцатью направлениями В Москве изменилось движения трамваев к метро «Сокол», «Войковская» и «Дмитровская» В Московской области зафиксированы заморозки до минус 4,5 градусов