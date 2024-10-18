«Пересажать чиновников»: В Госдуме назвали способ обновления зданий школ

Комплексное развитие территорий успешно реализуется только в Москве, в остальных регионах России ничего не меняется, сказал в пресс-центре НСН Андрей Свинцов.

Для решения ситуации с аварийностью российских школ нужно задавать вопросы чиновникам, которые должны за это отвечать, сказал в пресс-центре НСН зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

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«Проблема аварийности школ не решается, она будет нарастать. В крупных городах сейчас все застроено, например. Приняли решение делать комплексное развитие территорий (КРТ) по всей стране. Мы видим успешную реализацию КРТ только в Москве, в других регионах такого нет. В Москве разыгрываются крупные участки, приходят застройщики, сносят, переселяют, есть программа инновации. Но так только в одном городе. А во всей остальной стране все как было, так и осталось. Все эти негативные события будут продолжаться, перекрытия будут падать, стены будут отваливаться. Я не могу дать точный рецепт, как этого избежать завтра. Как это сделать за пять лет - понятно. Нужно пересажать две сотни чиновников и набрать новых, которые будут отвечать за качество», - заявил собеседник НСН.

Ранее четыре школьника получили травмы головы после обрушения потолка в столичной школе №1550, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Обрушение произошшло во время урока, когда педагог решила открыть окна, чтобы проветрить.

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ФОТО: НСН
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