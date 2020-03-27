27.03.2020 в 11:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Олимпиада на карантине: Чем обернётся перенос крупнейшего спортивного события?»

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online (аккредитация не ведется). У вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

По предложению премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Олимпийские игры в Токио, которые должны были состоятся летом 2020 года перенесут на следующий год, об этом сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК). Это произошло в связи с пандемией коронавируса. Так, ранее в МОК уже обращались с просьбой перенести Олимпиаду олимпийские комитеты Норвегии и Бразилии, а Канада и Австралия и вовсе отказались от участия в 2020 году.

В ходе пресс-конференции её участники рассказали, как перенос Олимпиады скажется на подготовке спортсменов и расстановке сил среди сборных.

Участники пресс-конференции: