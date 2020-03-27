Привалова: Спортсмены считают, что опасность коронавируса преувеличена

«Не могу отвечать за всех спортсменов, но то, что я вижу, то они спокойно относятся к ситуации, считают некоторые, что его опасность преувеличена. Кто-то носит маски, кто-то - нет. Если и заболеют, говорят многие атлеты, то в легкой форме. Движение, безусловно, это часть профилактики. Часть сборной России по легкой атлетике заперта на базе в Новогорске, часть тренируется в Кисловодске. Так что процесс продолжается», - отметила Ирина Привалова.

Ранее Президент Клуба Истории и статистики спорта Александр Любимов заявил НСН, что токийская Олимпиада может пройти и в 2022-м году.

