Привалова: Спортсмены считают, что опасность коронавируса преувеличена

Все тренировочные мероприятия сборных России по дзюдо из-за коронавируса отменены как минимум до 16 апреля. Легкоатлетическая национальная команда продолжает работу. О том, как переносят спортсмены перенос Игр в Токио, на пресс-конференции НСН рассказала олимпийская чемпионка Ирина Привалова.

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«Не могу отвечать за всех спортсменов, но то, что я вижу, то они спокойно относятся к ситуации, считают некоторые, что его опасность преувеличена. Кто-то носит маски, кто-то - нет. Если и заболеют, говорят многие атлеты, то в легкой форме. Движение, безусловно, это часть профилактики. Часть сборной России по легкой атлетике заперта на базе в Новогорске, часть тренируется в Кисловодске. Так что процесс продолжается», - отметила Ирина Привалова.

Ранее Президент Клуба Истории и статистики спорта Александр Любимов заявил НСН, что токийская Олимпиада может пройти и в 2022-м году.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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