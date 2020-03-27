Привалова: Без отбора Олимпиада в 2021 году потеряет статус Игр сильнейших

Спортсмены, прошедшие квалификацию на Олимпийские игры-2020, смогут принять участие в Олимпиаде в 2021 году без прохождения отбора, сообщает AFP со ссылкой на источники.

На пресс-конференции НСН олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова заявила, что в данной ситуации это уже не будут Игры сильнейших.