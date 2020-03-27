Привалова: Без отбора Олимпиада в 2021 году потеряет статус Игр сильнейших

Спортсмены, прошедшие квалификацию на Олимпийские игры-2020, смогут принять участие в Олимпиаде в 2021 году без прохождения отбора, сообщает AFP со ссылкой на источники.

На пресс-конференции НСН олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова заявила, что в данной ситуации это уже не будут Игры сильнейших.

Эксперт: Игры в 2021 году будут совсем другими, чем были бы в 2020-м

«Очень сложная ситуация, каждый федерация будет сама определять систему распределения лицензий. Если поедут все без отбора, то Олимпиада уже не будет соревнованиями сильнейших. Что касается подготовки спортсменов, то если бы я оказалась в такой ситуации, мой тренер продолжил бы тренировочный процесс, провел тестовые соревнования, чтобы понять, в какой я форме», - отметила Ирина Привалова.

Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова заявила в интервью РИА Новости, что продолжит подготовку к Играм и останется в большом спорте еще минимум на год.

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ФОТО: НСН
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