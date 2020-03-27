Привалова: Без отбора Олимпиада в 2021 году потеряет статус Игр сильнейших
Спортсмены, прошедшие квалификацию на Олимпийские игры-2020, смогут принять участие в Олимпиаде в 2021 году без прохождения отбора, сообщает AFP со ссылкой на источники.
На пресс-конференции НСН олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова заявила, что в данной ситуации это уже не будут Игры сильнейших.
«Очень сложная ситуация, каждый федерация будет сама определять систему распределения лицензий. Если поедут все без отбора, то Олимпиада уже не будет соревнованиями сильнейших. Что касается подготовки спортсменов, то если бы я оказалась в такой ситуации, мой тренер продолжил бы тренировочный процесс, провел тестовые соревнования, чтобы понять, в какой я форме», - отметила Ирина Привалова.
Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова заявила в интервью РИА Новости, что продолжит подготовку к Играм и останется в большом спорте еще минимум на год.
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