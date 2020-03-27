Эксперт: Игры в 2021 году будут совсем другими, чем были бы в 2020-м

XXXII летние Олимпийские игры должны были пройти в столице Японии Токио в 2020 году, однако 24 марта 2020 года, из-за ситуации с пандемией COVID-19, было принято решение о переносе Олимпийских игр 2020 на 2021 год.

Президент Клуба Истории и статистики спорта Александр Любимов заявил на пресс-конференции НСН, что эти Игры будут уже совсем иными.

«Летние Игры в 2021-м году уже будут совсем другими соревнованиями. Как будут отбираться атлеты в Токио, кто будет участвовать, потому что многие спортсмены закончат карьеру. По-другому будет строиться подготовительный процесс, кто-то травмируется, без этого не бывает. Так что это будут совсем другие Игры, чем ты, что могли пройти в нынешнем году. Но для некоторых молодых спортсменов появится дополнительный шанс поехать на Игры», - считает Любимов.

Как пишут СМИ, спортсмены, прошедшие квалификацию на Олимпийские игры 2020-го года в Токио, смогут принять участие в Олимпиаде в 2021-м году без отбора.



