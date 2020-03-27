Из-за переноса Олимпиады изменится весь мировой календарь соревнований

Из-за переноса сроков проведения Олимпиады, кардинально изменится график всех национальных, континентальных и международных турниров. Об этом на пресс-конференции НСН заявила олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова.

«Точно могу сказать, что в легкой атлетике уже отменили достаточно соревнований, думаю, это затронет и те, что намечены на июнь-июль.