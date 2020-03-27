Историк спорта: Олимпиаду могут перенести на 2022 год
Новые даты проведения летних Олимпийских игр в Токио будут определены в ближайшие три недели. МОК до последнего рассчитывал провести Игры в Токио летом 2020 года, однако был вынужден перенести Олимпиаду из-за пандемии коронавируса. Соответствующее решение было принято 24 марта. Предположительно, Олимпийские игры должны состояться летом 2021 года.
Президент Клуба Истории и статистики спорта Александр Любимов заявил на пресс-конференции НСН, что токийская Олимпиада может пройти и в 2022-м году.
«МОК придется договариваться с каждой федерацией по виду спорта по срокам проведения Игр, потому что не должны соревнования пересекаться с чемпионатами мира. Переговоры займут не один день. Но сроки проведения Игр-2022, 2024 годов останутся прежними. А вот то, что Игры пройдут не в 20-м, а в 21-м, у меня нет уверенности. Судя по тому, как сейчас все происходит, Олимпиада может состояться в 2022-м году. И если такое произойдет, то это будет бонус для молодых спортсменов с сильной психологией», - посчитал Александр Любимов.
Ранее олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова. на пресс-конференции НСН заявила, что из-за переноса сроков проведения Олимпиады, кардинально изменится график всех национальных, континентальных и международных турниров.
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