Начинается пресс-конференция НСН по переносу Игр-2020

В эти минуты в пресс-центре НСН начинается конференция, посвященная переносу Летних Олимпийских игр. Спикеры: олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова, призёр Зимних Олимпийских игр для ветеранов, а также президент Клуба Истории и статистики спорта Александр Любимов расскажут, как это скажется на подготовке спортсменов и расстановке сил среди сборных.

Международный олимпийский комитет (МОК) назовет новые даты проведения Игр в Токио примерно через три недели, сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. Вероятно, они пройдут весной 2021 года по просьбе международных спортивных федераций, чтобы в Токио было не так жарко, как в июле.

Конференция проходит в виртуальном режиме, следить за ней можно будет на сайте «Национальной Службы Новостей».



