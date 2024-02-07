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«Ольга» наступает: Какую погоду россиянам ждать в феврале?

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Начало конференции

13:00

8 февраля 2024

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

8.02.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с руководителем прогностического центра «Метео» Александром Шуваловым на тему: «Ольга» наступает: Какую погоду россиянам ждать в феврале?

На центральную часть России, включая столичный регион, надвигается североатлантический циклон «Ольга», который несет с собой рекордные снегопады. А к концу недели многим регионам надо готовиться к резкому похолоданию: температура снова опустится ниже 20 градусов. Резкая смена погоды этой зимой стала нормой для москвичей: то снегопады, то рекордные морозы сменяющее резким потепление.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

  • Ждать ли резкого похолодания и в каких регионах?
  • Циклон «Ольга»: засыплет ли Москву и область?
  • С какими итогами и рекордами завершились декабрь и январь?
  • Каким будет февраль: морозным или теплым?
  • Ждать ли аномальных температур?
  • Когда ждать прихода весны?
  • Будет ли дальше штормить море в Сочи?
  • Каким будет атмосферное давление?
  • Какую погоду ожидать на курортах Краснодарского края в ближайшее время?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов

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