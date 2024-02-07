8.02.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с руководителем прогностического центра «Метео» Александром Шуваловым на тему: «Ольга» наступает: Какую погоду россиянам ждать в феврале?
На центральную часть России, включая столичный регион, надвигается североатлантический циклон «Ольга», который несет с собой рекордные снегопады. А к концу недели многим регионам надо готовиться к резкому похолоданию: температура снова опустится ниже 20 градусов. Резкая смена погоды этой зимой стала нормой для москвичей: то снегопады, то рекордные морозы сменяющее резким потепление.
В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:
- Ждать ли резкого похолодания и в каких регионах?
- Циклон «Ольга»: засыплет ли Москву и область?
- С какими итогами и рекордами завершились декабрь и январь?
- Каким будет февраль: морозным или теплым?
- Ждать ли аномальных температур?
- Когда ждать прихода весны?
- Будет ли дальше штормить море в Сочи?
- Каким будет атмосферное давление?
- Какую погоду ожидать на курортах Краснодарского края в ближайшее время?
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8