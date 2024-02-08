«Черные метели!»: На Дальний Восток обрушится сильный ураган 15 февраля
Александр Шувалов заявил НСН, что в регионе ожидаются снегопады и метели, в которых ничего не видно дальше 30-50 метров.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН сообщил, что 15-16 февраля на Дальний Восток придет сильный ураган.
«В ближайшее время ураган может затронуть очень сильно Дальний Восток, это будет циклон, который зародится над просторами Тихого океана. Сначала он потреплет Японские острова, потом Сахалин, Курилы, а 15-16 февраля будет на Дальнем Востоке. Снегопады, черные метели придут в регион, в которых ничего не видно дальше 30-50 метров», - предупредил он.
В Сочи ожидается новый шторм на следующей неделе, заявил ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН. Нынешний ветер до 24 метров в секунду утихнет за сутки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru