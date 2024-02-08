«Внезапная и противоречивая!»: Синоптик рассказал, когда в столицу придет весна

Весна придет в столицу своевременно, но будет отличаться противоречивым характером, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«Я думаю, что весна наступит в этом году своевременно, но называть точные даты не буду. Мы видим, что прогнозировать дальше пяти-семи дней сегодня нельзя. Я бы не стал забегать вперед и говорить, что к нам идет весна. В начале марта ситуация станет более прозрачной. Я очень сильно подозреваю, что у весны будет такой же внезапный и противоречивый характер, как и у зимнего сезона», - рассказал он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН спрогнозировал «нервное» окончание февраля.

