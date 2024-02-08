«Готовимся к холодам!»: Москвичей ждут двадцатиградусные морозы в выходные
Пик похолодания в Москве ожидается в ночь на субботу, заявил НСН Александр Шувалов.
Циклон «Ольга» уже отступил из Москвы, теперь в столицу приходят настоящие холода до 20 градусов мороза, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
«Циклон «Ольга» уже отступает. Мы уже почувствовали на себе сегодня, что начинается период холодной погоды, температура опустилась к утру до 12-14 градусов мороза. Выглянуло солнце, что является признаком антициклона. Впереди нас ждет два-три дня теплой погоды, небольшой перебой, ослабление морозов. А со вторника вторая волна холодов, которая будет даже серьезнее чем то, что ожидается в ближайшие сутки. Пик похолодания в Москве ожидается в ночь на субботу, когда в столице будет минус 20 градусов, а по области еще холоднее. Немножко погрелись и теперь готовимся к холодам», - рассказал он.
На центральную часть России, включая столичный регион, надвигается североатлантический циклон «Ольга», который несет с собой рекордные снегопады. А к концу недели многим регионам надо готовиться к резкому похолоданию: температура снова опустится ниже 20 градусов. Резкая смена погоды этой зимой стала нормой для москвичей: то снегопады, то рекордные морозы сменяющее резким потеплением.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Топ-лотом торгов Christie’s в Лондоне станет картина Магритта «Близкий друг»
- СМИ: В Аргентине предложили признать аборт преступлением
- Нидерланды заморозили активы России на более 660 миллионов евро
- Жена Панкратова-Черного опровергла слухи о госпитализации актера
- Памфилова: В бюллетенях на выборах президента РФ будет четыре кандидата
- Песков предупредил ФРГ о последствиях в случае национализации активов «Роснефти»
- «Напишет хиты!»: Критик Бабичев объяснил роль Жукова в «Новой Фабрике звезд»
- «Правила для всех»: Песков об отказе ЦИК регистрировать Надеждина кандидатом
- S7 запустила регулярное авиасообщение между Новосибирском и Баку
- Менеджеры «Яндекса» получат 35% компании и станут ее крупнейшими совладельцами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru