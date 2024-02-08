«Готовимся к холодам!»: Москвичей ждут двадцатиградусные морозы в выходные

Циклон «Ольга» уже отступил из Москвы, теперь в столицу приходят настоящие холода до 20 градусов мороза, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«Циклон «Ольга» уже отступает. Мы уже почувствовали на себе сегодня, что начинается период холодной погоды, температура опустилась к утру до 12-14 градусов мороза. Выглянуло солнце, что является признаком антициклона. Впереди нас ждет два-три дня теплой погоды, небольшой перебой, ослабление морозов. А со вторника вторая волна холодов, которая будет даже серьезнее чем то, что ожидается в ближайшие сутки. Пик похолодания в Москве ожидается в ночь на субботу, когда в столице будет минус 20 градусов, а по области еще холоднее. Немножко погрелись и теперь готовимся к холодам», - рассказал он.

На центральную часть России, включая столичный регион, надвигается североатлантический циклон «Ольга», который несет с собой рекордные снегопады. А к концу недели многим регионам надо готовиться к резкому похолоданию: температура снова опустится ниже 20 градусов. Резкая смена погоды этой зимой стала нормой для москвичей: то снегопады, то рекордные морозы сменяющее резким потеплением.

