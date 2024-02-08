«Укрывайте цветы!»: Сильные морозы ждут москвичей в День всех влюбленных
Александр Шувалов заявил НСН, что к среде в столицу вернутся двадцатиградусные морозы.
Ко Дню всех влюбленных в столицу вернутся двадцатиградусные морозы, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН. Он отметил, что за холод в этот праздник будет отвечать мощный антициклон.
«Я бы рекомендовал в этот день тщательнее укрывать цветы, которые мужчины будут дарить любимым. Это будет холодный день. Во вторник в столицу вернутся морозы, двадцатиградусные морозы от нас не уходят и ожидаются 14 февраля. Там формируется очень хороший и обширный антициклон. Сильных снегопадов не ожидается, есть вероятность небольшого снега в начале следующей недели», - рассказал он.
Весна придет в столицу своевременно, но будет отличаться противоречивым характером, заявил ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
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