«Укрывайте цветы!»: Сильные морозы ждут москвичей в День всех влюбленных

Ко Дню всех влюбленных в столицу вернутся двадцатиградусные морозы, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН. Он отметил, что за холод в этот праздник будет отвечать мощный антициклон.

«Я бы рекомендовал в этот день тщательнее укрывать цветы, которые мужчины будут дарить любимым. Это будет холодный день. Во вторник в столицу вернутся морозы, двадцатиградусные морозы от нас не уходят и ожидаются 14 февраля. Там формируется очень хороший и обширный антициклон. Сильных снегопадов не ожидается, есть вероятность небольшого снега в начале следующей недели», - рассказал он.

Весна придет в столицу своевременно, но будет отличаться противоречивым характером, заявил ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

