Синоптик Шувалов: Новый мощный шторм ожидается в Сочи во вторник

В Сочи ожидается новый шторм на следующей неделе, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН. Нынешний ветер до 24 метров в секунду утихнет за сутки.

«Сила ветра в Сочи и на Черноморском побережье в целом достигает 22-24 метров в секунду. Это хороший, крепкий шторм. Еще сутки такой силы ветер будет там наблюдаться – 17-22 метров в секунду и чуть меньше. Хорошая волна даст возможность снять эффектные кадры на набережной. Ветер постепенно успокоится до вторника. Но успокоение ситуации займет всего три-четыре дня, со вторника следующей недели новая волна сильных ветров», - отметил он.

Циклон «Ольга» уже отступил из Москвы, теперь в столицу приходят настоящие холода до 20 градусов мороза, заявил ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

