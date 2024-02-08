Синоптик Шувалов: Новый мощный шторм ожидается в Сочи во вторник
Александр Шувалов заявил НСН, что сейчас сила ветра в Сочи достигает 22-24 метров в секунду.
В Сочи ожидается новый шторм на следующей неделе, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН. Нынешний ветер до 24 метров в секунду утихнет за сутки.
«Сила ветра в Сочи и на Черноморском побережье в целом достигает 22-24 метров в секунду. Это хороший, крепкий шторм. Еще сутки такой силы ветер будет там наблюдаться – 17-22 метров в секунду и чуть меньше. Хорошая волна даст возможность снять эффектные кадры на набережной. Ветер постепенно успокоится до вторника. Но успокоение ситуации займет всего три-четыре дня, со вторника следующей недели новая волна сильных ветров», - отметил он.
Циклон «Ольга» уже отступил из Москвы, теперь в столицу приходят настоящие холода до 20 градусов мороза, заявил ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru