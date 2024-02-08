«Резкие перемены»: Синоптик Шувалов предрек россиянам «нервное» завершение февраля
Александр Шувалов заявил НСН, что в феврале ожидаются резкие похолодания и потепления.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН спрогнозировал «нервное» окончание февраля.
«Февраль, судя по всему, становится таким же нервным, как и предыдущие зимние месяцы, перепады температуры будут наблюдаться вплоть до конца месяца. Здесь очень неустойчивая погода, которая затронет многие регионы. Это одна из особенностей нынешней зимы, потому что потепления и резкие похолодания были характерны и для декабря, и для января. Общая характеристика зимы – многоснежная, достаточно холодная», - рассказал он.
Циклон «Ольга» уже отступил из Москвы, теперь в столицу приходят настоящие холода до 20 градусов мороза, заявил ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru