«Резкие перемены»: Синоптик Шувалов предрек россиянам «нервное» завершение февраля

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН спрогнозировал «нервное» окончание февраля.

«Февраль, судя по всему, становится таким же нервным, как и предыдущие зимние месяцы, перепады температуры будут наблюдаться вплоть до конца месяца. Здесь очень неустойчивая погода, которая затронет многие регионы. Это одна из особенностей нынешней зимы, потому что потепления и резкие похолодания были характерны и для декабря, и для января. Общая характеристика зимы – многоснежная, достаточно холодная», - рассказал он.

Циклон «Ольга» уже отступил из Москвы, теперь в столицу приходят настоящие холода до 20 градусов мороза, заявил ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

