20.012.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Обвал рынка крипты и высокая закредитованность населения: Что ждет российскую экономику в 2025 году?»
Уходящий 2024 год стал во многом противоречивым для российской экономики. Официальная статистика демонстрирует позитив: ВВП растет, зарплаты увеличиваются, а безработица достигла рекордного минимума. По итогам 2024 года российские банки за счет бурного роста кредитования могут заработать 3,5-3,8 трлн рублей, ожидает ЦБ. В следующем году в условиях «кредитной засухи» и ужесточения регуляторных требований банкам придется существенно нарастить резервы, маржа будет под давлением, а чистая прибыль — более скромной. Потребителей также радуют высокие проценты по вкладам. Инфляция продолжает набирать обороты, а рубль ослабел, что негативно сказывается на кошельках россиян. За последнюю неделю на рынке криптовалют наблюдалось значительное снижение цен, что привело к ликвидации позиций более чем у полумиллиона трейдеров. Эксперты прогнозируют, что биткоин упадет на 30%, а альткоины рухнут на 60% после пика в начале 2025, согласно новому прогнозу.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Какова на сегодняшний день закредитованность россиян?
- К каким последствиям приведет увеличение ключевой ставки ЦБ?
- С какими итогами завершится 2024 год для российской экономики?
- Что будет с криптой в 2025 году?
- Во что лучше инвестировать сегодня россиянам?
- Каковы экономические прогнозы на 2025 год?
Участники пресс-конференции:
- Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;
- Консультант по криптовалютам и децентрализованным финансам Алексей Водоватов;
- Финансовый советник Инна Балыкина;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: