20.012.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Обвал рынка крипты и высокая закредитованность населения: Что ждет российскую экономику в 2025 году?»

Уходящий 2024 год стал во многом противоречивым для российской экономики. Официальная статистика демонстрирует позитив: ВВП растет, зарплаты увеличиваются, а безработица достигла рекордного минимума. По итогам 2024 года российские банки за счет бурного роста кредитования могут заработать 3,5-3,8 трлн рублей, ожидает ЦБ. В следующем году в условиях «кредитной засухи» и ужесточения регуляторных требований банкам придется существенно нарастить резервы, маржа будет под давлением, а чистая прибыль — более скромной. Потребителей также радуют высокие проценты по вкладам. Инфляция продолжает набирать обороты, а рубль ослабел, что негативно сказывается на кошельках россиян. За последнюю неделю на рынке криптовалют наблюдалось значительное снижение цен, что привело к ликвидации позиций более чем у полумиллиона трейдеров. Эксперты прогнозируют, что биткоин упадет на 30%, а альткоины рухнут на 60% после пика в начале 2025, согласно новому прогнозу.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какова на сегодняшний день закредитованность россиян?

К каким последствиям приведет увеличение ключевой ставки ЦБ?

С какими итогами завершится 2024 год для российской экономики?

Что будет с криптой в 2025 году?

Во что лучше инвестировать сегодня россиянам?

Каковы экономические прогнозы на 2025 год?

Участники пресс-конференции:

Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;

Консультант по криптовалютам и децентрализованным финансам Алексей Водоватов;

Финансовый советник Инна Балыкина;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:

https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

