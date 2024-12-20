«Поменяли риторику»: Проценты по вкладам упадут после сохранения ставки ЦБ

Многие эксперты были уверены, что ЦБ поднимет ставку до 23%, однако Банк России решил сменить политику, отметил в эфире НСН Ярослав Кабаков. 

Проценты по банковским вкладам будут падать после сохранения ключевой ставки Банка России на уровне 21%, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

«Можно предположить, что сейчас мы видим эпохальные события в российской экономике, когда ЦБ меняет свою денежно-кредитную политику. А это говорит в том числе в пользу акций, они будут расти в какой-то период. Проценты по банковским вкладам будут падать», - сказал Кабаков.
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Он отметил, что многие эксперты были уверены, что ЦБ поднимет ставку до 23%.

«ЦБ резко поменял риторику и смягчил денежно-кредитную политику. Сегодня ожидалось повышение ставки до 23%, практически 80% аналитиков прогнозировали ее повышение. ЦБ сменил курс. Сейчас облигации, особенно дальние, показывают невероятный рост. Фактически банки, которые сейчас привлекали средства на банковские депозиты под 23%, оказались немножко в ошибочном положении», - добавил собеседник агентства.

Ранее, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин рассказал, что председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина не сообщала ему, какое в пятницу будет принято решение по ключевой ставке, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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