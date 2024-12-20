В Госдуме назвали экономическую спецоперацию приоритетом в 2025 году
Нужно искать решения, чтобы предприятия выполняли свои обязательства перед финансовой системой, отметил в эфире НСН Станислав Наумов.
Специальная экономическая операция будет приоритетом в 2025 году, необходимо поддерживать организации и предприятия, которые работают в рамках оборонно-промышленного комплекса, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов в пресс-центре НСН.
«По задачам 2025 года приоритеты понятны. Это, в первую очередь, то, что называется специальная экономическая операция. То есть, поддержка организаций и предприятий, которые работают и в рамках оборонно-промышленного комплекса, и в принципе на обеспечение участников спецоперации. Это приоритет номер один. И там, где возникают проблемы во взаимоотношениях с банками, а такие возникают, нужно искать решения, чтобы предприятия выполняли свои обязательства перед финансовой системой», - сказал Наумов.
Он также отметил важность нового закона о технологической политике, который 20 декабря одобрил Совфед РФ.
«Несколько ключевых законов должны заработать уже в январе. Я остановлюсь на одном, он очень комплексный – закон о технологической политике, я соавтор. Это то, что, с одной стороны, призвано создать дополнительные условия для нашего технологического суверенитета по критическим технологиям, сквозным. Проделана серьезная работа. Он уникальный. Экономика 2025 года должна среагировать на новые возможности, инвесторы должны прийти в те самые банки с комплексом мер поддержки, которые государство раньше не позволяло объединять в одном проекте. Впервые будет применено комплексное финансирование из разных госпрограмм но на один конкретный инвестиционный проект», - добавил собеседник агентства.
Ранее президент России Владимир Путин допустил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ по итогам года составит 4%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
- Миронов призвал снизить процент по ипотеке до половины от ставки Центробанка
- Банк России неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
- Справочник для мигрантов предложили создать в Москве
- Полиция закрыла в Химках подпольное производство Pepsi и Coca-Cola
- Иеромонах Феодорит назвал грехом загадывание желаний в Новый год
- СМИ: Повесть «Белые ночи» Федора Достоевского стала хитом продаж в Великобритании
- Российская прыгунья с шестом Аминжанова сменила спортивное гражданство
- Спецназ Росгвардии уничтожил украинский внедорожник
- Хуснуллин: Последствия отмены льготной ипотеки будут заметны в 2027–2028 годах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru