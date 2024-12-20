В Госдуме назвали экономическую спецоперацию приоритетом в 2025 году

Нужно искать решения, чтобы предприятия выполняли свои обязательства перед финансовой системой, отметил в эфире НСН Станислав Наумов. 

Специальная экономическая операция будет приоритетом в 2025 году, необходимо поддерживать организации и предприятия, которые работают в рамках оборонно-промышленного комплекса, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов в пресс-центре НСН.

«По задачам 2025 года приоритеты понятны. Это, в первую очередь, то, что называется специальная экономическая операция. То есть, поддержка организаций и предприятий, которые работают и в рамках оборонно-промышленного комплекса, и в принципе на обеспечение участников спецоперации. Это приоритет номер один. И там, где возникают проблемы во взаимоотношениях с банками, а такие возникают, нужно искать решения, чтобы предприятия выполняли свои обязательства перед финансовой системой», - сказал Наумов.
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Он также отметил важность нового закона о технологической политике, который 20 декабря одобрил Совфед РФ.

«Несколько ключевых законов должны заработать уже в январе. Я остановлюсь на одном, он очень комплексный – закон о технологической политике, я соавтор. Это то, что, с одной стороны, призвано создать дополнительные условия для нашего технологического суверенитета по критическим технологиям, сквозным. Проделана серьезная работа. Он уникальный. Экономика 2025 года должна среагировать на новые возможности, инвесторы должны прийти в те самые банки с комплексом мер поддержки, которые государство раньше не позволяло объединять в одном проекте. Впервые будет применено комплексное финансирование из разных госпрограмм но на один конкретный инвестиционный проект», - добавил собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин допустил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ по итогам года составит 4%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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