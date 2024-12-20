Криптовалютный кит: Трамп может начать контролировать цену биткоина
При наличии большого количества биткоина Трамп может легко и свободно опустить цену на него, отметил в эфире НСН Алексей Водоватов.
Избранный президент США Дональд Трамп после своей инаугурации может предпринять все действия для того, чтобы начать контролировать цену биткоина, заявил консультант по криптовалютам и децентрализованным финансам Алексей Водоватов в пресс-центре НСН.
«Есть одна теория, которая заключается в том, что он будет двигать этот актив туда, куда ему выгодно. При наличии большого количества биткоина он может легко и свободно опустить цену на него. Американские биржи позволяют ему регулировать цену биткоина. Когда он пройдет инаугурацию, перед закупкой он будет предпринимать усилия, понемногу продавать, цена актива будет уменьшаться, после чего он будет его покупать. После покупки цена актива будет расти. Это так называемые игры «Pump and Dump» – накачать и сдуть», - сказал Водоватов.
Он также рассказал об еще одной теории, согласно которой Трамп хочет стать «криптовалютным китом».
«Именно в крипте в настоящий момент находятся технологические возможности всего мира и нашей страны тоже. Есть много теорий, в том числе конспирологических. Вплоть до того, что Трамп собирается с помощью покупки биткоина в свою казну решать ситуацию с внешним долгом. Также есть теории о том, что он собирается подмять под себя львиную долю крипторынка, диктовать на нем свои правила игры, стать так называемым китом. Надо понимать, что не так долго нам осталось увеличивать количество биткоина в мире, так как его всего может быть 21 миллион, намайнили уже 19,5 млн, из них 30-40% уже потеряны. Остался всего миллион, буквально через 10-15 лет биткоин будет полностью намайнен», - добавил собеседник агентства.
Вечером 19 декабря биткоин в моменте снизился до $95 тысяч. Провал под психологически важный уровень $100 тысяч встревожил многих инвесторов, передает «Радиоточка НСН».
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