Криптовалютный кит: Трамп может начать контролировать цену биткоина

Он также рассказал об еще одной теории, согласно которой Трамп хочет стать «криптовалютным китом».

«Именно в крипте в настоящий момент находятся технологические возможности всего мира и нашей страны тоже. Есть много теорий, в том числе конспирологических. Вплоть до того, что Трамп собирается с помощью покупки биткоина в свою казну решать ситуацию с внешним долгом. Также есть теории о том, что он собирается подмять под себя львиную долю крипторынка, диктовать на нем свои правила игры, стать так называемым китом. Надо понимать, что не так долго нам осталось увеличивать количество биткоина в мире, так как его всего может быть 21 миллион, намайнили уже 19,5 млн, из них 30-40% уже потеряны. Остался всего миллион, буквально через 10-15 лет биткоин будет полностью намайнен», - добавил собеседник агентства.

Вечером 19 декабря биткоин в моменте снизился до $95 тысяч. Провал под психологически важный уровень $100 тысяч встревожил многих инвесторов, передает «Радиоточка НСН».

