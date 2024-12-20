Депутат Наумов заявил, что россиян не следует ограничивать в кредитах

Он отметил, что власти работают над повышением финансовой грамотности населения.

«Если зарплаты дальше будут расти в соответствии с прогнозами, то никакой проблемы и массовых банкротств физлиц не будет. Мы много работаем над повышением финансовой грамотности населения, чтобы люди осознавали неизбежные все последствия о взятых обязательствах. Нельзя отдавать человека в лапы микрофинансовых организаций, мы понимаем недовольство коллекторами, мы работаем над этим», - добавил собеседник агентства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские банки обязаны проверять платежеспособность граждан перед выдачей кредитов. Он подчеркнул, что онлайн и без проверки нужно выдавать займы только до 50 тысяч рублей, при больших суммах кредит необходимо одобрять несколько часов или даже дней, передает «Радиоточка НСН».

