Депутат Наумов заявил, что россиян не следует ограничивать в кредитах

Власти работают над повышением финансовой грамотности населения, отметил в эфире НСН Станислав Наумов. 

Россиян не нужно ограничивать во взятии кредитов даже в том случае, если закредитованность населения высока, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов в пресс-центре НСН.

«Я сам только что взял кредит до зарплаты, потому что скоро Новый год и надо покупать подарки. Не думаю, что можно говорить о том, что если закредитованность высока, то нужно в чем-то начать ограничивать людей, это неправильно. Каждый человек является самостоятельным участником такого рода отношений. Во многом ситуация связана скорее с политикой банков, насколько она клиентоориентирована. Понимая под этим стремление не только любой ценой дать кредит, но и вместе с клиентом помочь улучшить его финансовое положение за счет качественных консультаций», - сказал Наумов.
«Время и затраты»: Банки оценили идею Путина об усложнении выдачи кредитов

Он отметил, что власти работают над повышением финансовой грамотности населения.

«Если зарплаты дальше будут расти в соответствии с прогнозами, то никакой проблемы и массовых банкротств физлиц не будет. Мы много работаем над повышением финансовой грамотности населения, чтобы люди осознавали неизбежные все последствия о взятых обязательствах. Нельзя отдавать человека в лапы микрофинансовых организаций, мы понимаем недовольство коллекторами, мы работаем над этим», - добавил собеседник агентства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские банки обязаны проверять платежеспособность граждан перед выдачей кредитов. Он подчеркнул, что онлайн и без проверки нужно выдавать займы только до 50 тысяч рублей, при больших суммах кредит необходимо одобрять несколько часов или даже дней, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москва
ТЕГИ:РоссияКредиты

Горячие новости

Все новости

партнеры