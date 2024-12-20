Доля россиян, владеющих финансовой грамотностью, составила 70%
Уровень просрочек по кредитам среди россиян растет, однако нужно учесть высокую инфляцию, отметила в эфире НСН Инна Балыкина.
Доля россиян, которые владеют финансовой грамотностью, на сегодняшний день составляет 70%, в основном это семейные люди старше 35 лет с высшим образованием, заявила финансовый советник Инна Балыкина в пресс-центре НСН.
«По данным центра «НАФИ», доля россиян, которые владеют финансовой грамотностью, на сегодняшний день составляет 70%. Это мужчины и женщины старше 35 лет, имеющие высшее образование, чаще всего семейные и те, кто проживают в крупных городах. Сберегательное поведение выросло на 22%, но уменьшилось число людей, следящих за своим текущим финансовым состоянием. Сейчас мы наблюдаем картину, когда люди чаще прибегают к тому, чтобы брать кредиты», - сказала она.
Балыкина также рассказала, что уровень просрочек по кредитам среди россиян растет.
«На октябрь закредитованность россиян составила порядка 38 трлн рублей. Уровень просроченной задолженности растет, также растет просроченная задолженность по кредитным картам. На ноябрь 6,8 млн россиян имеют просрочку по кредитам, в среднем на одного должника приходится порядка 2,6 кредита, средняя сумма – 200 тысяч рублей. Причиной закредитованности населения является высокая инфляция, людям сложно запланировать доходы и расходы. Отсутствие знаний о финансовом планировании показывает низкую финансовую грамотность у населения», - добавила собеседница агентства.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские банки обязаны проверять платежеспособность граждан перед выдачей кредитов. Он подчеркнул, что онлайн и без проверки нужно выдавать займы только до 50 тысяч рублей, при больших суммах кредит необходимо одобрять несколько часов или даже дней, передает «Радиоточка НСН».
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