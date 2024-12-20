«Ценовые войны»: Названы риски для экономики РФ в 2025 году
Завершается 2024 год достаточно бодро, с возможным превышением роста ВВП, отметил в эфире НСН Ярослав Кабаков.
Если Банк России повысит ключевую ставку, это может привести к охлаждению экономики, вместе с тем избранный президент США Дональд Трамп может развязать ценовые войны в 2025 году, что отразится на российском бюджете, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в разговоре с НСН.
«Охлаждение экономики может произойти на фоне снижения цен на углеводороды. Избранный президент США Дональд Трамп очень любит протекционистские меры, в том числе по отношению к американской нефтянке. Весьма вероятно, что мы увидим развязывание ценовых войн в этом сегменте, что не лучшим образом может отразиться на российском бюджете. Будет возникать очень сложный период, когда угроза снижения цен на нефть при повышении ключевой ставки будет влиять в том числе на доходы бюджета и в определенной степени на доходы населения», - сказал Кабаков.
При этом он отметил, что 2024 год завершается «достаточно бодро», с возможным превышением роста ВВП.
«2024 год завершается достаточно бодро, у нас превышение роста ВВП по прогнозам, минимальная безработица, достаточно высокий темп инфляции и достаточно высокая ключевая ставка. Все эти тенденции могут поменяться в 2025 году. Стоит отметить, что повышение ключевой ставки будет влиять на бизнес, малые и средние предприятия, что будет приводить к сокращению этих сегментов, высвобождению части трудовых ресурсов. Если ставка будет повышена, то мы увидим охлаждение экономики», - добавил собеседник агентства.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские банки обязаны проверять платежеспособность граждан перед выдачей кредитов. Он подчеркнул, что онлайн и без проверки нужно выдавать займы только до 50 тысяч рублей, при больших суммах кредит необходимо одобрять несколько часов или даже дней, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru