31.01.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Обвал рынка акций и цифровое кладбище: На что способна нейросеть?»

Патриарх Кирилл заявил в Госдуме, что искусственный интеллект может быть более опасен, чем ядерная энергия, и что он должен быть поставлен под контроль государства и общества, чтобы служить во благо людей. Многие эксперты соглашаются с этим и считают, что будущее человечества под угрозой, так как темпы развития искусственного интеллекта ужасающие.

Напомним, что в понедельник, 27 января, совокупное состояние 500 крупнейших мировых бизнесменов сократилось на 108 миллиардов долларов. Причиной стало падение акций технологических гигантов на фоне стремительного успеха китайского чат-бота. Также некоторые эксперты в СМИ связывают пожары в Лос Анджелесе с тем, что содержание серверов для нейросетей затрачивают много воды, из чего был сделан вывод о том, что ее не хватает на тушение пожаров.

Ростовский программист готовит первое в России «нейрокладбище», то есть уникальную платформу, которая кардинально изменит подходы к сохранению памяти об умерших людях. Цифровые аватары должны воспроизводить внешний облик, голос и особенности общения ушедших людей. Пользователи смогут получить доступ к ним как через веб-сайт, так и с помощью мобильного телефона.

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко

председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Как быстро сегодня развивается ИИ?

В каких отраслях сегодня уже не обойтись без ИИ?

Как сегодня регулируется государством использование нейросетей?

Как сильно нужно будет контролировать развитие ИИ в будущем?

Будет ли меняться законодательство с их дальнейшим внедрением в жизнь?

Сколько инвестирует и сколько теряет бизнес благодаря ИИ?

Есть ли связь нейросетей с пожарами в Лос-Анджелесе?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

