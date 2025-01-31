«Ничего ужасного!»: Россия должна сконцентрироваться на развитии ИИ после толчка DeepSeek
Ничего ужасного в развитии нейросетей нет, наоборот, после прорыва китайской нейросети DeepSeek Россия должна бросить все силы на развитие искусственного интеллекта, заявил в пресс-центре НСН Герман Клименко.
России надо пользоваться разработками своих крупных компаний, таких как Sber, Яндекс, Mail.ru, чтобы развивать нейросети и искусственный интеллект (ИИ). Об этом в пресс-центре НСН рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко.
«Искусственный интеллект благодаря китайцам и их компании DeepSeek дал очень резкий толчок. В том числе для нас. Ужасов в нейросетях я не вижу. Я считаю, что мы должны сконцентрировать все наши возможности, которые есть у SBER, Яндекс, Mail.ru, Positive Technologies. У нас достаточно большой пласт разработок, который государству было бы здорово не подмять под себя, а простимулировать и помочь компаниям развиваться в этом направлении», - рассказал он.
Ранее стало известно, что новая китайская нейросеть DeepSeek оказалась дешевле и эффективнее ChatGPT и быстро обогнала конкурента в AppStore в США среди бесплатных приложений, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия попытается поставить Приднестровью газ по альтернативным маршрутам
- Против главы Федерации фигурного катания Москвы завели уголовное дело
- Трех израильских заложников обменяют на 90 палестинских заключенных
- Средняя температура в Москве в январе впервые будет положительной
- Школьника с гражданством России сочли угрозой безопасности для АЭС в Финляндии
- Прокуратура требует возбудить дело против журналистки Таратуты
- Власти Украины запретили любые контакты с РПЦ без специального разрешения
- Мишустин: За год российский рынок маркетплейсов вырос на 40%
- Песков не стал комментировать новость NYT о военных из КНДР в России
- Песков отказался комментировать задержание экс-заместителей Чубайса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru