«Ничего ужасного!»: Россия должна сконцентрироваться на развитии ИИ после толчка DeepSeek

«Искусственный интеллект благодаря китайцам и их компании DeepSeek дал очень резкий толчок. В том числе для нас. Ужасов в нейросетях я не вижу. Я считаю, что мы должны сконцентрировать все наши возможности, которые есть у SBER, Яндекс, Mail.ru, Positive Technologies. У нас достаточно большой пласт разработок, который государству было бы здорово не подмять под себя, а простимулировать и помочь компаниям развиваться в этом направлении», - рассказал он.

Ранее стало известно, что новая китайская нейросеть DeepSeek оказалась дешевле и эффективнее ChatGPT и быстро обогнала конкурента в AppStore в США среди бесплатных приложений, передает «Радиоточка НСН».

