«Ничего ужасного!»: Россия должна сконцентрироваться на развитии ИИ после толчка DeepSeek

Ничего ужасного в развитии нейросетей нет, наоборот, после прорыва китайской нейросети DeepSeek Россия должна бросить все силы на развитие искусственного интеллекта, заявил в пресс-центре НСН Герман Клименко.

России надо пользоваться разработками своих крупных компаний, таких как Sber, Яндекс, Mail.ru, чтобы развивать нейросети и искусственный интеллект (ИИ). Об этом в пресс-центре НСН рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко.

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«Искусственный интеллект благодаря китайцам и их компании DeepSeek дал очень резкий толчок. В том числе для нас. Ужасов в нейросетях я не вижу. Я считаю, что мы должны сконцентрировать все наши возможности, которые есть у SBER, Яндекс, Mail.ru, Positive Technologies. У нас достаточно большой пласт разработок, который государству было бы здорово не подмять под себя, а простимулировать и помочь компаниям развиваться в этом направлении», - рассказал он.

Ранее стало известно, что новая китайская нейросеть DeepSeek оказалась дешевле и эффективнее ChatGPT и быстро обогнала конкурента в AppStore в США среди бесплатных приложений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Искусственный Интеллект

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