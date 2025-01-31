«Разрешили выводить деньги»: Клименко рассказал о причинах онлайн-мошенничества в России
Россия находится только на стадии подбора способов борьбы с мошенничеством с использованием ИИ, нужна единая система, заявил в пресс-центре НСН Герман Клименко.
Все виды цифрового мошенничества стали возможны благодаря анонимности, заявил в пресс-центре НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко.
«Все дипфейки и другие виды мошенничества стали возможны только благодаря анонимности. Если бы не было анонимного вида звонков, анонимных выводов платежей, то не было бы проблемы с мошенниками, использующими Искусственный интеллект и дипфейк. Основная проблема заключается в том, что мы технологически допустили мошенников из-за границы к нашим гражданам и «разрешили» выводить деньги. И мы сейчас только находимся в стадии подбора способов борьбы. Минцифры в прошлом году заявляли о том, что у них будет 30 постановлений, которые позволять создать единую систему борьбы с мошенниками. Необходимо сперва побороть анонимную телефонию, побороть анонимный вид платежей и тогда проблематика дипфейков отпадет», - рассказал он.
Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко заявил в пресс-центре НСН, что сегодня развитие ИИ уже зашло очень далеко, и главная задача государства - это не допустить его бесконтрольное использование.
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