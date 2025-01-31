«Восстание машин»: В ГД заявили, что нельзя допустить использование ИИ в злых целях

«Раньше мы смотрели про искусственный интеллект в фантастических фильмах, а сегодня это наша реальность. Патриарх Кирилл вчера в Госдуме сказал, что достигнутый прогресс может пойти на разрушение. Ведь ИИ можно использовать и в злых целях. Поэтому государство должно делать все для того, чтобы это не вылилось в бесконтрольное его использование и не допустить того самого «восстания машин». Сегодня мы стоим на границе того, куда дальше пойдет ИИ», - рассказал он.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко заявил в пресс-центре НСН, что в России есть сферы, в которых развитие нейросетей идет со скоростью звука, например, банковская сфера, медиа и электронная коммерция, но барьеры, которые ставит государство, сильно мешают.

