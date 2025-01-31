«Восстание машин»: В ГД заявили, что нельзя допустить использование ИИ в злых целях

Сегодня мир может столкнуться с тем, что ИИ выйдет из-под контроля, заявил в пресс-центре НСН Александр Ющенко.

Сегодня развитие искусственного интеллекта (ИИ) уже зашло очень далеко, и главная задача государства - это не допустить его бесконтрольное использование. Об этом в пресс-центре НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

«Ничего ужасного!»: Россия должна сконцентрироваться на развитии ИИ после толчка DeepSeek

«Раньше мы смотрели про искусственный интеллект в фантастических фильмах, а сегодня это наша реальность. Патриарх Кирилл вчера в Госдуме сказал, что достигнутый прогресс может пойти на разрушение. Ведь ИИ можно использовать и в злых целях. Поэтому государство должно делать все для того, чтобы это не вылилось в бесконтрольное его использование и не допустить того самого «восстания машин». Сегодня мы стоим на границе того, куда дальше пойдет ИИ», - рассказал он.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко заявил в пресс-центре НСН, что в России есть сферы, в которых развитие нейросетей идет со скоростью звука, например, банковская сфера, медиа и электронная коммерция, но барьеры, которые ставит государство, сильно мешают.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектТехнологии

Горячие новости

Все новости

партнеры