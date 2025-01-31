«Работать с Дуровым»: Клименко призвал запретить госкомпаниям заниматься IT-разработками

«Нам надо четко признать, что рынок электроники для нас потерян. Государство сейчас плодит «образованцев», но знать язык программирования – это не значит уметь программировать. Настоящие программисты – это не всегда приятные нам люди, типа Павла Дурова и Марка Цукерберга. Они все действительно аутичные и сложные люди. Но с ними надо работать. Они в некотором роде являются трендсеттерами и создают будущее. Ведь что такое бриллиант? Это углерод, он просто требует огранки. Я бы вообще предложил запретить государственным компаниям заниматься разработкой программных обеспечений и оставить поименный список тех, кто может это делать», - рассказал он.

Ранее Клименко в пресс-центре НСН заявил, что государство сильно тормозит развитие ИИ.