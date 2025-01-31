«Работать с Дуровым»: Клименко призвал запретить госкомпаниям заниматься IT-разработками
Настоящие программисты - это не самые приятные Павел Дуров и Марк Цукерберг, однако на них стоит равняться, заявил в пресс-центре НСН Герман Клименко.
Государство плодит выпускников курсов и университетов с дипломами IT, однако знать язык программирования не значит уметь программировать, так что госкомпаниям вообще надо запретить заниматься этой сферой. Об этом в пресс-центре НСН рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко.
«Нам надо четко признать, что рынок электроники для нас потерян. Государство сейчас плодит «образованцев», но знать язык программирования – это не значит уметь программировать. Настоящие программисты – это не всегда приятные нам люди, типа Павла Дурова и Марка Цукерберга. Они все действительно аутичные и сложные люди. Но с ними надо работать. Они в некотором роде являются трендсеттерами и создают будущее. Ведь что такое бриллиант? Это углерод, он просто требует огранки. Я бы вообще предложил запретить государственным компаниям заниматься разработкой программных обеспечений и оставить поименный список тех, кто может это делать», - рассказал он.
Ранее Клименко в пресс-центре НСН заявил, что государство сильно тормозит развитие ИИ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru