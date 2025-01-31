Ни процессоров, ни смартфонов: Клименко указал на необходимость российских разработок
Герман Клименко в пресс-центре НСН заявил, что в РФ нет собственных процессоров, а Александр Ющенко указал на то, что россияне до сих пор не пользуются отечественными смартфонами.
Россия за последние восемь лет никуда не продвинулась в развитии искусственного интеллекта (ИИ) и если сейчас упустит рынок, то через пару лет не сможет быть в команде передовых стран-разработчиков. Об этом в пресс-центре НСН рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко.
«Восемь лет назад президент РФ Владимир Путин выступил с утверждением: «Кто владеет искусственным интеллектом, тот владеет миром». Прошло восемь лет, и мы никуда не продвинулись. Вместо того, чтобы пользоваться нашими продуктами, мы ради спасения наших граждан будем пользоваться китайскими или американскими. И можем прийти к той же самой истории, как это было с процессорами. К сожалению, как бы мы не старались, наших отечественных профессиональных процессоров не будет. Если мы пропустим рынок ИИ, демотивируем его, то через несколько лет случиться так, что мы не сможем вернуться в группу разработчиков», - рассказал он.
Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко согласился с Клименко и привел в пример отсутствие полноценного отечественного смартфона.
«Я абсолютно согласен. Вопрос безопасности ИИ – это глобальный вопрос. Мы ни в коем случае не должны забегать в последний вагон, если мы позиционируем себя в тройке лидеров. Еще замечу: сегодня у нас у каждого есть телефон, либо китайский, либо американский. Все что у нас было в голове, мы вложили в наши телефоны. А где наши российские модели? Мы тоже должны развиваться в этом направлении», - подытожил он в пресс-центре НСН.
Ранее Клименко в пресс-центре НСН отметил, что все виды цифрового мошенничества стали возможны благодаря анонимности.
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