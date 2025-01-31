Ни процессоров, ни смартфонов: Клименко указал на необходимость российских разработок

Россия за последние восемь лет никуда не продвинулась в развитии искусственного интеллекта (ИИ) и если сейчас упустит рынок, то через пару лет не сможет быть в команде передовых стран-разработчиков. Об этом в пресс-центре НСН рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко.

«Восемь лет назад президент РФ Владимир Путин выступил с утверждением: «Кто владеет искусственным интеллектом, тот владеет миром». Прошло восемь лет, и мы никуда не продвинулись. Вместо того, чтобы пользоваться нашими продуктами, мы ради спасения наших граждан будем пользоваться китайскими или американскими. И можем прийти к той же самой истории, как это было с процессорами. К сожалению, как бы мы не старались, наших отечественных профессиональных процессоров не будет. Если мы пропустим рынок ИИ, демотивируем его, то через несколько лет случиться так, что мы не сможем вернуться в группу разработчиков», - рассказал он.