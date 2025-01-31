«Находимся далеко»: Клименко заявил, что государство сильно тормозит развитие ИИ

«Весь наш опыт развития нейросетей говорит о том, что там, где история открыта, например, банковская сфера, медиа, электронная коммерция, такси - там развитие нейросетей и ИИ идет со скоростью звука – быстро, без тормозов и не требует помощи. А внедрение нейросетей в экономику зависит от границ, которые ставит государство. У нас стоят жесткие границы в медицине. Сколько бы поручений не давал наш президент по этой части, мы пока еще находимся очень далеко позади. Государство сильно тормозит этот процесс», - заявил он.

Ранее Клименко в пресс-центре НСН заявил, что не видит ничего ужасного в развитии нейросетей и отметил, что России нужно сконцентрировать силы в этом направлении после прорыва китайской нейросети DeepSeek.

