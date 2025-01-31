«Находимся далеко»: Клименко заявил, что государство сильно тормозит развитие ИИ
В некоторых сферах государство ставит очень мощные ограничения, препятствующие развитию нейросетей, например, это касается медицины, заявил в пресс-центре НСН Герман Клименко.
В России есть сферы, в которых развитие нейросетей идет со скоростью звука, например, банковская сфера, медиа и электронная коммерция, но барьеры, которые ставит государство, сильно мешают. Об этом в пресс-центре НСН рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко.
«Весь наш опыт развития нейросетей говорит о том, что там, где история открыта, например, банковская сфера, медиа, электронная коммерция, такси - там развитие нейросетей и ИИ идет со скоростью звука – быстро, без тормозов и не требует помощи. А внедрение нейросетей в экономику зависит от границ, которые ставит государство. У нас стоят жесткие границы в медицине. Сколько бы поручений не давал наш президент по этой части, мы пока еще находимся очень далеко позади. Государство сильно тормозит этот процесс», - заявил он.
Ранее Клименко в пресс-центре НСН заявил, что не видит ничего ужасного в развитии нейросетей и отметил, что России нужно сконцентрировать силы в этом направлении после прорыва китайской нейросети DeepSeek.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Обломки беспилотника обнаружили в Новой Москве
- «Лыжню России» в Подмосковье перенесли из-за аномально теплой погоды
- ВСУ потеряли в Курской области более 56 410 военнослужащих
- Россия попытается поставить Приднестровью газ по альтернативным маршрутам
- Против главы Федерации фигурного катания Москвы завели уголовное дело
- Трех израильских заложников обменяют на 90 палестинских заключенных
- Средняя температура в Москве в январе впервые будет положительной
- Школьника с гражданством России сочли угрозой безопасности для АЭС в Финляндии
- Прокуратура требует возбудить дело против журналистки Таратуты
- Власти Украины запретили любые контакты с РПЦ без специального разрешения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru