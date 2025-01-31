«Находимся далеко»: Клименко заявил, что государство сильно тормозит развитие ИИ

В некоторых сферах государство ставит очень мощные ограничения, препятствующие развитию нейросетей, например, это касается медицины, заявил в пресс-центре НСН Герман Клименко.

В России есть сферы, в которых развитие нейросетей идет со скоростью звука, например, банковская сфера, медиа и электронная коммерция, но барьеры, которые ставит государство, сильно мешают. Об этом в пресс-центре НСН рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко.

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«Весь наш опыт развития нейросетей говорит о том, что там, где история открыта, например, банковская сфера, медиа, электронная коммерция, такси - там развитие нейросетей и ИИ идет со скоростью звука – быстро, без тормозов и не требует помощи. А внедрение нейросетей в экономику зависит от границ, которые ставит государство. У нас стоят жесткие границы в медицине. Сколько бы поручений не давал наш президент по этой части, мы пока еще находимся очень далеко позади. Государство сильно тормозит этот процесс», - заявил он.

Ранее Клименко в пресс-центре НСН заявил, что не видит ничего ужасного в развитии нейросетей и отметил, что России нужно сконцентрировать силы в этом направлении после прорыва китайской нейросети DeepSeek.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:Медицина

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