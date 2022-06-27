29.06.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академика РАН Геннадия Онищенко на тему: «Обезьянья оспа: чего ожидать от новой пандемии?»

Эксперты бьют тревогу, потому что оспа обезьян мутирует быстрее, чем ожидалось. По сообщениям СМИ на сегодняшний день учёные выявили около 50 мутаций вируса. Число подтвержденных случаев в мире превысило 3,2 тысячи, сообщает генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Тем временем Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) уже объявила оспу обезьян пандемией. Представители сети уточнили, что на данный момент случаи заражения выявлены в 58 странах и темпы распространения инфекции увеличиваются с каждой неделей. В Великобритании уже начинают вакцинацию для защиты от оспы обезьян. Прививать при этом будут только мужчин нестандартной ориентации, так как в большинстве случаев она фиксируется среди гомосексуалистов. Однако, болезнь стала распространяться и на остальные категории мужчин, женщин и детей. В связи с этим глава ВОЗ призвал изучить механизм передачи обезьяньей оспы в Нигерии, где доля зараженных женщин намного выше, чем в других странах. Напомним, что в России сейчас не подтверждено ни одного случая заражения.

В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:

Что из себя представляют мутации оспы обезьян?

Кто наиболее подвержен этому заболеванию?

Разрабатывает ли Россия вакцину от оспы обезьян?

Как защитить себя от нового вируса?

Почему вирус оспы обезьян начал распространяться по миру?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

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