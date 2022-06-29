Онищенко призвал депутатов «не нагнетать» из-за оспы обезьян
По его словам, сейчас идет расследование по поводу американских лабораторий на территории Украины, но говорить о полученных данных раньше времени нельзя.
Бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН призвал депутатов не нагнетать обстановку из-за распространения оспы обезьян.
«Сейчас у нас идет расследование американских лабораторий на территории Украины, создана парламентская комиссия двух палат. Сенаторы наши и депутаты участвуют. Я слушаю некоторых депутатов, которые от себя нагнетают эту обстановку. Вы хотя бы этически себя правильно ведите, господа депутаты, ссылайтесь, что это данные экспертов, а не ваши данные. Есть этика преподнесения этого материала. Когда будут окончательно представлены данные, там есть, о чем говорить. Но надо соблюдать и депутатскую этику, и профессиональную этику врачей», - отметил Онищенко.
В России оспа обезьян еще не была выявлена, необходимо принять ряд мер, которые предотвратят распространение заболевания, заявил ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
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