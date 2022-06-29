Заражать, чтобы выжить: Онищенко назвал главное коварство оспы обезьян
Бывший главный санитарный врач России отметил, что уровень распространения и летальности заболевания является опасным.
Оспа обезьян может выжить как вирус, если будет активное распространение и мутация, в этом коварство заболевания, заявил бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Коварство у оспы какое – она хочет жить, и мы хотим жить, но ее жизнь опасна для нас. Человек может в результате заражения заболеть и умереть или перенести заболевание, которое заберет у него достаточно много жизненных сил. Пока ситуация неясная. Тут десять процентов летальности, заболело 100 человек – 10 умерло, коварство это или не коварство? Это опасность. Оспа говорит, что ее задача в том, чтобы мы заболели, потому что наша болезнь – это ее выживание», - отметил Онищенко.
В России оспа обезьян еще не была выявлена, необходимо принять ряд мер, которые предотвратят распространение заболевания, заявил ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
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