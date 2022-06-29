Онищенко объяснил, как не впустить обезьянью оспу в Россию

Бывший главный санитарный врач России призвал граждан отказаться от поездок в ряд стран. 

Россияне должны серьезно отнестись к проблеме оспы обезьян, следует отказаться от поездок в неблагополучные по заболеваемости страны, заявил бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

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«Обойдет ли Россию обезьянья оспа – все зависит от нас, не от правительства, не от Минздрава. Зачем вам сегодня без дела лететь в ту же Англию? Да, по сегодняшним данным, основные заболевшие это мужчины, которые замечены в нетрадиционных связях. Но мы уже спотыкались в 80-м году, когда мы говорили, что там только они и все, и в ВИЧ, и здесь не только они. Если вирус начнет мутировать, мало не покажется. Поэтому давайте будем внимательно следить за этим, не выезжаем в неблагополучные страны, обращаем внимание всякого рода на сыпь, обращаемся к медицинским работникам», - отметил он.

В России оспа обезьян еще не была выявлена, необходимо принять ряд мер, которые предотвратят распространение заболевания, заявил ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости Александр Натрускин
ТЕГИ:ВирусЗаболеваниеГеннадий Онищенко
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