Онищенко объяснил, как не впустить обезьянью оспу в Россию

«Обойдет ли Россию обезьянья оспа – все зависит от нас, не от правительства, не от Минздрава. Зачем вам сегодня без дела лететь в ту же Англию? Да, по сегодняшним данным, основные заболевшие это мужчины, которые замечены в нетрадиционных связях. Но мы уже спотыкались в 80-м году, когда мы говорили, что там только они и все, и в ВИЧ, и здесь не только они. Если вирус начнет мутировать, мало не покажется. Поэтому давайте будем внимательно следить за этим, не выезжаем в неблагополучные страны, обращаем внимание всякого рода на сыпь, обращаемся к медицинским работникам», - отметил он.

В России оспа обезьян еще не была выявлена, необходимо принять ряд мер, которые предотвратят распространение заболевания, заявил ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

