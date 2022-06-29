«Контроль на границе и срочный инструктаж врачей»: Онищенко о борьбе с оспой обезьян
Геннадий Онищенко отметил, что современные медики не знают особенности этого заболевания.
В России оспа обезьян еще не была выявлена, необходимо принять ряд мер, которые предотвратят распространение заболевания, заявил бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Слава богу, в нашей стране таких случаев пока нет, но это не значит, что мы от этого застрахованы. Та работа, которую мы должны вести, совпадает с тем, что мы вели по коронавирусу – температурный контроль на границе, особенно из стран из неблагополучных регионов. Эти регионы у нас есть, мы за ними постоянно наблюдаем, их 49-52 региона. Также призывать не ездить туда с туристическими поездками. С Белоруссией у нас границы нет, если кто-то прилетел в Белоруссию, там не досмотрели, проскочил, Казахстан тоже. Нужна работа на этих направлениях», - сказал Онищенко.
По его словам, не все врачи знают особенности этого заболевания, необходим срочный инструктаж.
«Внутри страны циркуляр для врачей на любом приеме – в селах или Москве. Задача Минздрава – срочно инструктировать врачей, довести все признаки заболевания, потому что люди младше 42 лет такой болезни не знают. Настороженность должна быть, нужна вакцина», - отметил он.
Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН объяснил быстрое распространение оспы обезьян в этом году.
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