«Контроль на границе и срочный инструктаж врачей»: Онищенко о борьбе с оспой обезьян

В России оспа обезьян еще не была выявлена, необходимо принять ряд мер, которые предотвратят распространение заболевания, заявил бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Слава богу, в нашей стране таких случаев пока нет, но это не значит, что мы от этого застрахованы. Та работа, которую мы должны вести, совпадает с тем, что мы вели по коронавирусу – температурный контроль на границе, особенно из стран из неблагополучных регионов. Эти регионы у нас есть, мы за ними постоянно наблюдаем, их 49-52 региона. Также призывать не ездить туда с туристическими поездками. С Белоруссией у нас границы нет, если кто-то прилетел в Белоруссию, там не досмотрели, проскочил, Казахстан тоже. Нужна работа на этих направлениях», - сказал Онищенко.