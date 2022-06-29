Онищенко перечислил способы заражения оспой обезьян

«Выделения дыхательных путей при длительном контакте, поцелуй и так далее, прикосновения к предметам – одежда, постельное белье. Самое главное, что при коронавирусе мы говорим, что нет вертикального механизма передачи, то есть когда женщина беременна и через плаценту передается это заболевание. В данном случае мы с уверенностью говорим, что плацентарный барьер не работает. Если беременная женщина заболеет, заболевание плода очень высоковероятно, а это очень опасно», - отметил он.

Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН объяснил быстрое распространение оспы обезьян в этом году.

