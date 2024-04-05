10.04.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академика РАН Геннадия Онищенко на тему: «Обезьяний герпес и новый штамм туберкулеза: Какие вирусы проснулись от зимней спячки?»

Медики утверждают, что россияне продолжают болеть всевозможными простудами, ангинами, синуситами и насморками, несмотря на то, что на улице уже плюсовая температура и во многих регионах наступила весна. Эксперты уверяют, что людей поражают бактерии, которые проснулись от спячки — стрептококки и пневмококки. По словам врачей, опасные патогены почувствовали себя свободно впервые за несколько лет после ковидной пандемии. Не только старые вирусы просыпаются, но и новые, например, Центр охраны здоровья министерства здравоохранения Гонконга зафиксировал первый случай заражения человека вирусом обезьяньего герпеса. А у врачей Британии новый вызов. Мучительно кашляя, в госпиталь попадают люди с тяжелой формой туберкулеза.

Тем временем в Госдуму внесен законопроект об ужесточении уголовной ответственности за провоз на территорию РФ патогенных биоорганизмов и нарушение правил безопасности при обращении с опасными вирусами и токсинами. Об этом сообщил один из авторов документа, председатель комитета по безопасности Василий Пискарев.

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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