Врач Онищенко назвал причины появления «диареи путешественника»
Диарея путешественников не сопровождается температурой, однако присутствует ощутимый дискомфорт, отметил в эфире НСН Геннадий Онищенко.
Когда человек приезжает из одной области в другую, у него может возникнуть «диарея путешественника» из-за другого состава питьевой воды, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Не только в морской воде можно заразиться, есть еще и питание. Я призываю всех тех, кто поедет отдыхать в этом году в Сочи и в Крым, быть внимательнее и к питьевой воде, и к продуктам питания. Также надо не забывать, что у нас есть такой феномен, как "диарея путешественника". Человек приезжает из одной области в другую, качество питьевой воды разное, у него возникает расстройство желудка, это его индивидуальная реакция на изменение состава воды. Температурных реакций нет, но дискомфорт возникает. Все эти факторы нужно учитывать: чем вы больше будете знать об этом, тем больше подготовитесь», - сказал Онищенко.
Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что перегрузка курортов Сочи достигла критической отметки. Он также отметил, что каждый год россияне везут туда вирусы со всей страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru