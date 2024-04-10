Врач Онищенко назвал причины появления «диареи путешественника»

Диарея путешественников не сопровождается температурой, однако присутствует ощутимый дискомфорт, отметил в эфире НСН Геннадий Онищенко. 

Когда человек приезжает из одной области в другую, у него может возникнуть «диарея путешественника» из-за другого состава питьевой воды, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

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«Не только в морской воде можно заразиться, есть еще и питание. Я призываю всех тех, кто поедет отдыхать в этом году в Сочи и в Крым, быть внимательнее и к питьевой воде, и к продуктам питания. Также надо не забывать, что у нас есть такой феномен, как "диарея путешественника". Человек приезжает из одной области в другую, качество питьевой воды разное, у него возникает расстройство желудка, это его индивидуальная реакция на изменение состава воды. Температурных реакций нет, но дискомфорт возникает. Все эти факторы нужно учитывать: чем вы больше будете знать об этом, тем больше подготовитесь», - сказал Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что перегрузка курортов Сочи достигла критической отметки. Он также отметил, что каждый год россияне везут туда вирусы со всей страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости Александр Натрускин
ТЕГИ:Геннадий ОнищенкоРоссия

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