Онищенко предостерег россиян от покупки шаурмы в «небрежных» кафе
Каждый россиянин имеет право перед покупкой шаурмы попросить у заведения все необходимые документы на сырье, отметил в эфире НСН Геннадий Онищенко.
Если помещение, где готовят шаурму, находится в небрежном состоянии, как и повар, то покупать продукт в таком месте не следует, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Что касается шаурмы… Во-первых, шаурма не продукт нашей пищевой культуры. Это, все-таки, больше азиатские народы. Если исключить детей, взрослые люди достаточно опытные: если вы видите, что шаурмичная находится в небрежном состоянии, там стоят небритые мужчины в грязных передниках, то лучше не пользоваться этой возможностью. Второе – каждый гражданин в соответствии с законом о защите прав потребителей имеет право, прежде чем воспользоваться услугами этого заведения, попросить у них все документы, и они обязаны их предоставить. Это и право на производство, и документы на то, откуда взялось это сырье», – сказал Онищенко.
Он призвал россиян быть более требовательными к продукции. Также Онищенко напомнил, что прожаренный шашлык, в отличие от шаурмы, не приведет к заражению бактериями.
«Сейчас мы имеем право вплоть до того, чтобы потребовать закрыть заведение с шаурмой. Но закрывать их все тотально нельзя, раз ими пользуются, это частный бизнес. Давайте будем становиться все более цивилизованными и требовательными, тогда никакая шаурма и никакой суп не заразит нас ничем. При этом у нас есть культура ездить на шашлыки, хотя она тоже не наша. Тем не менее, сами жарят, мужчины очень ревниво относятся и говорят, что это мужское занятие, чему наши женщины радуются. Прожаренный шашлык точно не даст такого рода осложнений», – резюмировал Онищенко.
Ранее сообщалось, что жители Иркутска, купившие шаурму в одном из заведений общепита, обратились в больницу с признаками пищевого отравления. Жалобы поступили от 16 человек, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Гагаузии возмутилась визитом Санду в регион
- Мэр Орска: Попытки засыпать прорванную дамбу оказались бесполезными
- Парламент Венгрии одобрил приостановку участия страны в ДОВСЕ
- «Роскосмос» объяснил вторую отмену пуска «Ангары»
- В Кремле выразили надежду на личную встречу Путина и Пашиняна
- В Орске после паводка вода начала уходить
- Глава Курганской области поручил проавансировать зарплаты за апрель всем бюджетникам
- Набиуллина: Центробанк пока не может справиться с мошенниками
- На Украине заявили о повреждении энергообъектов в Одессе и Николаевской области
- Дрон ВСУ атаковал село Вознесеновка под Белгородом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru