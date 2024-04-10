Онищенко предостерег россиян от покупки шаурмы в «небрежных» кафе

«Что касается шаурмы… Во-первых, шаурма не продукт нашей пищевой культуры. Это, все-таки, больше азиатские народы. Если исключить детей, взрослые люди достаточно опытные: если вы видите, что шаурмичная находится в небрежном состоянии, там стоят небритые мужчины в грязных передниках, то лучше не пользоваться этой возможностью. Второе – каждый гражданин в соответствии с законом о защите прав потребителей имеет право, прежде чем воспользоваться услугами этого заведения, попросить у них все документы, и они обязаны их предоставить. Это и право на производство, и документы на то, откуда взялось это сырье», – сказал Онищенко.

Он призвал россиян быть более требовательными к продукции. Также Онищенко напомнил, что прожаренный шашлык, в отличие от шаурмы, не приведет к заражению бактериями.

«Сейчас мы имеем право вплоть до того, чтобы потребовать закрыть заведение с шаурмой. Но закрывать их все тотально нельзя, раз ими пользуются, это частный бизнес. Давайте будем становиться все более цивилизованными и требовательными, тогда никакая шаурма и никакой суп не заразит нас ничем. При этом у нас есть культура ездить на шашлыки, хотя она тоже не наша. Тем не менее, сами жарят, мужчины очень ревниво относятся и говорят, что это мужское занятие, чему наши женщины радуются. Прожаренный шашлык точно не даст такого рода осложнений», – резюмировал Онищенко.

Ранее сообщалось, что жители Иркутска, купившие шаурму в одном из заведений общепита, обратились в больницу с признаками пищевого отравления. Жалобы поступили от 16 человек, передает «Радиоточка НСН».

