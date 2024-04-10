«Подмосковье и Кострома»: Онищенко назвал регионы с клещевым энцефалитом
В Костромской области все территории неблагополучны по клещевому энцефалиту, в Московской – только две, отметил академик Геннадий Онищенко в эфире НСН.
Ярославская, Тверская, Московская и Костромская области являются эндемичными по клещевому энцефалиту, в этих областях россиянам нужно быть внимательнее, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Москва неэндемична по клещевому энцефалиту. Эндемичные районы – это значит, что есть природный очаг, где энцефалит может проявить себя в той или иной мере. В парках, скверах тоже могут быть клещи, но Москва достаточно тщательно за этим следит. Сейчас люди поедут на свои дачи, СНТ, поселки. Пойдем по нашим окрестностям… Ярославская область – 23 административных территорий всего, из них 18 неблагополучных. Тверская область – 37 административных территорий, 10 неблагополучных. Тамбовская, Смоленская, Рязанская, Орловская области неэндемичны. Московская область – 53 административных территорий и только две эндемичные: Дмитровский и Талдомский районы. В Костромской области все территории неблагополучны», – сказал Онищенко.
Ранее сообщалось, что на территории Свердловской области с начала сезона было зарегистрировано 46 обращений в больницы с клещевыми укусами, передает «Радиоточка НСН».
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