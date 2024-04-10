«Подмосковье и Кострома»: Онищенко назвал регионы с клещевым энцефалитом

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил опасные отметки Более 4,5 тысячи жителей Курганской области превентивно эвакуированы из-за паводка Глава МЧС России и губернатор Тюменской области лично проконтролируют противопаводковые мероприятия в регионе Жителей Хабаровского края попросили не ходить в зону падения ступеней ракеты «Ангара» Группа «Ундервуд» выпустила трибьют-пластинку памяти Булата Окуджавы