«Рубашки и закрытые ноги»: Онищенко рассказал, как защититься от клещей
После похода в лес необходимо полностью осмотреть себя и проверить, не присосался ли клещ, отметил в эфире НСН Геннадий Онищенко.
Для того, чтобы защититься от клещей, нужно надевать максимально закрытую одежду, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Когда вы пошли в лес, нужно обязательно надеть такую одежду, чтобы было меньше открытых поверхностей кожи: рубашки с застегнутым длинным рукавом, также ноги должны быть закрыты. После похода в поле, где тоже может быть клещ, нужно осмотреть себя, особенно детей. Любое присасывание клеща должно вас тревожить, даже если регион благополучный. Клеща нужно не отрывать: есть специальный прибор для того, чтобы его снять. Также обязательно нужно позвонить в ближайшую лабораторию и сдать клеща, где вам его обязательно проверят и дадут заключение, есть ли у него клещевой энцефалит или там может быть боррелиоз. Ежегодно до 600 тысяч людей обращаются по причине присасывания клещей, это большая цифра», - сказал Онищенко.
Ранее сообщалось, что Ярославская, Тверская, Московская и Костромская области являются эндемичными по клещевому энцефалиту, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru