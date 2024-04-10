«Рубашки и закрытые ноги»: Онищенко рассказал, как защититься от клещей

«Когда вы пошли в лес, нужно обязательно надеть такую одежду, чтобы было меньше открытых поверхностей кожи: рубашки с застегнутым длинным рукавом, также ноги должны быть закрыты. После похода в поле, где тоже может быть клещ, нужно осмотреть себя, особенно детей. Любое присасывание клеща должно вас тревожить, даже если регион благополучный. Клеща нужно не отрывать: есть специальный прибор для того, чтобы его снять. Также обязательно нужно позвонить в ближайшую лабораторию и сдать клеща, где вам его обязательно проверят и дадут заключение, есть ли у него клещевой энцефалит или там может быть боррелиоз. Ежегодно до 600 тысяч людей обращаются по причине присасывания клещей, это большая цифра», - сказал Онищенко.

Ранее сообщалось, что Ярославская, Тверская, Московская и Костромская области являются эндемичными по клещевому энцефалиту, передает «Радиоточка НСН».

