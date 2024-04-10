«Вирусы со всей страны!»: Онищенко заявил о критической перегрузке курортов Сочи

«Что касается Сочи конкретно... Да, Сочи у нас перегружен. У нас было 511 километров побережья Черного моря, еще Крым к нам тогда не вернулся… Я посчитал, что нагрузка на эти пляжи такая, что чуть ли не штабелями всем слоями надо укладываться друг на друга. Это утрировано, но это индикатор той перегрузки, которая есть. Когда человек приезжает, он привозят с собой все: и наряды, и вирусы. Причем люди съезжаются в Сочи со всей страны», - сказал Онищенко.

Также он отметил, что проблема загрязнения побережья Сочи сточными водами окончательно не решена.

«В Сочи, когда мы готовились к Олимпиаде, одной из главных задач, которую я ставил, было наведение порядка с очисткой. Сочи – это не просто конкретный город, это 180 километров побережья Черного моря и везде люди хотят получить пляж и отдохнуть. Там всегда очень остро стояла проблема сброса хозфекальных сточных вод. Тогда была разработана программа, она частично была реализована, когда не каждый санаторий сам по себе сбрасывал, а когда строился коллектор. Проблема загрязнения побережья сточными водами окончательно не решена. Недавно структуры докладывали президенту о том, как продолжает решаться проблема эффективности работы очистных сооружений», - резюмировал Онищенко.

Ранее сообщалось, что впавшая в кому после купания в Черном море девочка умерла, передает «Радиоточка НСН».

