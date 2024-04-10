Онищенко заявил, что в России нет источника обезьяньего герпеса

«Насчет заражения в Гонконге в результате того, что человек пообщался с дикой обезьяной... Она его поцарапала и заразила вирусом герпеса В, который еще называется обезьяний герпес. Мужчина находится сейчас в тяжелом состоянии, мы знаем это через Всемирную Организацию здравоохранения (ВОЗ), которая является глобальным регулятором экзотических проявлений тех или иных редких заболеваний. В нашей стране, слава Богу, обезьяны в дикой природе не водятся. У нас есть питомник на территории Адлера, это порядка шести тысяч обезьян, они находятся под медицинским наблюдением и точно не являются вероятными источниками обезьяньего герпеса. Однако это опасное для жизни человека заболевание. Смертность при этом вирусе очень высокая, но он не имеет такого распространения», - сказал Онищенко.

Ранее в Гонконге был выявлен первый случай заражения человека вирусом герпеса В. Согласно информации, инфицированным является 37-летний мужчина, который контактировал с дикими обезьянами и был ранен ими во время посещения загородного парка Кам Шань в конце февраля, передает «Радиоточка НСН».

