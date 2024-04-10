Онищенко заявил, что в России нет источника обезьяньего герпеса
Вирус обезьяньего герпеса опасен для жизни, смертность при нем крайне высокая, отметил в эфире НСН врач Геннадий Онищенко.
В России нет источника обезьяньего герпеса, при этом в мире он также не имеет широкого распространения, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Насчет заражения в Гонконге в результате того, что человек пообщался с дикой обезьяной... Она его поцарапала и заразила вирусом герпеса В, который еще называется обезьяний герпес. Мужчина находится сейчас в тяжелом состоянии, мы знаем это через Всемирную Организацию здравоохранения (ВОЗ), которая является глобальным регулятором экзотических проявлений тех или иных редких заболеваний. В нашей стране, слава Богу, обезьяны в дикой природе не водятся. У нас есть питомник на территории Адлера, это порядка шести тысяч обезьян, они находятся под медицинским наблюдением и точно не являются вероятными источниками обезьяньего герпеса. Однако это опасное для жизни человека заболевание. Смертность при этом вирусе очень высокая, но он не имеет такого распространения», - сказал Онищенко.
Ранее в Гонконге был выявлен первый случай заражения человека вирусом герпеса В. Согласно информации, инфицированным является 37-летний мужчина, который контактировал с дикими обезьянами и был ранен ими во время посещения загородного парка Кам Шань в конце февраля, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Запорожье задержали готовившего теракт агента СБУ
- «Мастер и Раскольников»: Булгаков и Достоевский оказались любимцами школьников
- В ходе рейда против незаконной миграции в Москве выявили больше 6 тысяч нарушений
- «Просто шок»: Режиссер рассказала о реакции в Италии на фильм про Донбасс
- На выставке-форуме «Россия» ожидается проведение массовой свадьбы на Красную горку
- СМИ: В США обнаружили могилы уничтоженных на Украине наемников
- В Таганроге отменили угрозу атаки БПЛА
- Суд ЕС отменил санкции в отношении Михаила Фридмана и Петра Авена
- ФАС возбудила дело против издательства «Просвещение» из-за цен на учебники
- СМИ: Алла Пугачева планирует посетить Россию летом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru