23.07.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Обескровливание экономики: автомобильное топливо бьёт новые антирекорды»

Биржевые цены бензина марок Аи-92 и АИ-95 обновили исторические максимумы по итогам прошедших накануне торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). К слову, предыдущие исторические максимумы были поставлены в июле 2020 года, что говорит, о значительном росте биржевых цен на автомобильное топливо именно в последние пандемийные годы. Только с начала июля этого года, биржевая цена на Аи-92 и Аи-95 выросли на 4,4% и 3,6% соответственно. При этом бензин и дизель в России совсем не дефицитны – ещё в июне ФАС сообщила о рекордном за два года уровне запаса топлива. Согласно актуальной статистике сегодня средняя цена на Аи-95 в Москве составляет 50,38 р/л, на Аи-92 – 45,53 р/л, а на дизель – 49,32 р/л. Экономисты часто называют топливо «кровью экономики», но готов ли рынок покупать её по всё большим ценам или будет обескровлен – неизвестно.

В ходе пресс-конференции её участники расскажут о причинах непрекращающегося роста цен на бензин, а также назовут его потенциальные последствия для экономики России.

Участники пресс-конференции:

Председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов;

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

